В Варшаве заявили, что Польша "подарила" РФ 1 млрд злотых за газовый контракт

3 июля, 2018, 14:18

Фактическая потеря прибыли от транзита газа через Польшу в 2008-2010 годах дала около 1 млрд злотых в "подарок" для российского газового монополиста "Газпрома"

Об этом заявил Уполномоченный правительства по делам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский, передает PAP.

Накануне в Польше обнародовали засекреченный предыдущим правительством отчет о газовых контрактах. В нем говорится о том, что тогдашний министр экономики Польши Вальдемар Павляк допустил нарушения во время согласования контрактов.

Отмечается, что в 2010 году правительству не удалось улучшить условия импорта газа, несмотря на значительные уступки в пользу российской стороны. В результате цены для "Польской нефтегазовой компании (PGNiG) выросли на 10% в год. 2009 года "Газпром" освободили от выплат польской компании Europolgaz за транспортировку газа в 2006-2009 годы на по крайней мере 300 миллионов долларов (около миллиарда злотых), говорится в рапорте. Варшава якобы отказалась от суммы, которую ей присудил арбитражный суд в Москве – 25 млн злотых на пользу PGNiG.

Читайте также: Польша выиграла дело у Газпрома в Стокгольмском арбитраже

Вследствие подписанных тогда соглашений, прибыль Europolgaz за транзит 30 миллиардов кубометров газа через Польшу на расстояние 600 километров было ограничено до 21 миллиарда злотых.

"Это одна сотая того, что взимают за транзит через свою систему украинцы. Это означало, что россияне имеют право на транспортировку газа через Польшу бесплатно", - сказал Наимский.

"Правительство получало такие сигналы, но не реагировало. Мы проиграли транзит", - добавил он.

Наимский призвал к пересмотру обнародованных документов и анализа дела газовых контрактов.