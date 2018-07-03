В Украине запретили рекламу на столбах уличного освещения
Об этом сообщает Еспресо.TV.
За соответствующее решение проголосовали 226 народных депутатов из 329 зарегистрировавшихся в сессионном зале. Законом устанавливается, что запрещается размещение рекламы и/или рекламных средств на поддерживающих, опорных и других элементах контактной сети, на средствах и оборудовании (в том числе опорах) наружного освещения.
В пояснительной записке говорится, что в результате принятия этого законопроекта использование объектов благоустройства, как это и предусматривается действующим законодательством, будет происходить в соответствии с их функциональным назначением для обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека.
Также изменения будут способствовать сохранению подлинности и пространственной композиции архитектурных ансамблей и объектов культурного наследия, повышению туристической привлекательности, улучшению ситуации в сфере безопасности дорожного движения, считают авторы законопроекта.
Читайте также
-
15 июня, 2018 Куриный скандал на Киевщине
-
14 июня, 2018 Цена кремлевской агрессии: как вернуть награбленное
-
-
-
18 июня, 2018 Виталий Портников: "Газпрому" трудно на свету
Читайте также
-
14 июня, 2018 Цена кремлевской агрессии: как вернуть награбленное
-
-