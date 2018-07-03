В Торецке задержали боевика, который скрывался в России

3 июля, 2018, 23:26

В Торецке правоохранители задержали боевика, который незаконно ограничивал проезд транспорта и проверял мирных граждан

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции.

Так, мужчина вступил в ряды террористов в 2014 году. Он проверял граждан на блокпосте, который расположен возле поселка городского типа Майорское. После освобождения города от оккупации мужчина уехал в Россию, но недавно решил вернуться в Торецк.

Как отмечается, сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст. 260 "Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований" Уголовного кодекса Украины.

Продолжается следствие. Бывшему боевику грозит до 8 лет лишения свободы.