В Торецке задержали боевика, который скрывался в России
3 июля, 2018, 23:26
В Торецке правоохранители задержали боевика, который незаконно ограничивал проезд транспорта и проверял мирных граждан
Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции.
Так, мужчина вступил в ряды террористов в 2014 году. Он проверял граждан на блокпосте, который расположен возле поселка городского типа Майорское. После освобождения города от оккупации мужчина уехал в Россию, но недавно решил вернуться в Торецк.
Как отмечается, сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст. 260 "Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований" Уголовного кодекса Украины.
Продолжается следствие. Бывшему боевику грозит до 8 лет лишения свободы.
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