 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

В Торецке задержали боевика, который скрывался в России

В Торецке правоохранители задержали боевика, который незаконно ограничивал проезд транспорта и проверял мирных граждан

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции.

Так, мужчина вступил в ряды террористов в 2014 году. Он проверял граждан на блокпосте, который расположен возле поселка городского типа Майорское. После освобождения города от оккупации мужчина уехал в Россию, но недавно решил вернуться в Торецк.

Как отмечается, сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст. 260 "Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований" Уголовного кодекса Украины.

Продолжается следствие. Бывшему боевику грозит до 8 лет лишения свободы.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

4 июля, 2018 среда

3 июля, 2018 вторник

больше новостей

4 июля, 2018 среда

3 июля, 2018 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать