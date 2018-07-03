В столице Ирландии из-за засухи запретили поливать газоны

3 июля, 2018, 22:10

Ирландская власть ввела запрет на полив газонов и садов в районе Дублина, поскольку страна испытывает засуху

Об этом передает The Irish Times.

Местная власть говорит, что, скорее всего, запрет будет распространен и на другие районы. Подобный запрет существует в Северной Ирландии.

В некоторых частях страны уже 15 дней не было осадков. В июне температура достигала 32 градусов по Цельсию, что было рекордным показателем температуры в Ирландии.

Известно, что уровни потребления воды в большей части Дублина достигли максимума, а на прошлой неделе рекордных 615 млн литров в день.

После введения запрета на полив потребление снизилось до 575 миллионов литров в день, но уровень все равно остается значительно выше ожидаемого потребления около 565 миллионов литров.