В столице Ирландии из-за засухи запретили поливать газоны
3 июля, 2018, 22:10
Ирландская власть ввела запрет на полив газонов и садов в районе Дублина, поскольку страна испытывает засуху
Об этом передает The Irish Times.
Местная власть говорит, что, скорее всего, запрет будет распространен и на другие районы. Подобный запрет существует в Северной Ирландии.
В некоторых частях страны уже 15 дней не было осадков. В июне температура достигала 32 градусов по Цельсию, что было рекордным показателем температуры в Ирландии.
Известно, что уровни потребления воды в большей части Дублина достигли максимума, а на прошлой неделе рекордных 615 млн литров в день.
После введения запрета на полив потребление снизилось до 575 миллионов литров в день, но уровень все равно остается значительно выше ожидаемого потребления около 565 миллионов литров.
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