В России заговорили об альтернативном интернете
Об этом заявил директор Департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД России Илья Рогачев, сообщает ТАСС.
"К этому может в первую очередь привести политика наших западных партнеров насаждения двойных стандартов. Если эти двойные стандарты будут насаждаться, тогда, как о неблагоприятной в этом отношении перспективе, можно говорить о создании некоего параллельного интернета", - сказал Рогачев.
Рогачев выразил мнение, что цензура киберпространства в западных странах "развита значительно больше, чем в России".
"Они применяют свои механизмы, но это не значит, что мы не должны "прикрывать" интернет на случай призывов к совершению терактов или даже в рамках противодействия насильственному экстремизму", - продолжил он.
- С 1 июля в России вступила в силу скандальная часть закона депутата российской Государственной Думы Ирины Яровой. Теперь операторы связи и сервисы должны хранить данные и предоставлять их спецслужбам по запросу.
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