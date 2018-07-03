В России заговорили об альтернативном интернете

3 июля, 2018, 22:50

Россия имеет все возможности для создания альтернативного интернета, но воспользуется ими только в случае наиболее неблагоприятного сценария

Об этом заявил директор Департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД России Илья Рогачев, сообщает ТАСС.

"К этому может в первую очередь привести политика наших западных партнеров насаждения двойных стандартов. Если эти двойные стандарты будут насаждаться, тогда, как о неблагоприятной в этом отношении перспективе, можно говорить о создании некоего параллельного интернета", - сказал Рогачев.

Рогачев выразил мнение, что цензура киберпространства в западных странах "развита значительно больше, чем в России".

"Они применяют свои механизмы, но это не значит, что мы не должны "прикрывать" интернет на случай призывов к совершению терактов или даже в рамках противодействия насильственному экстремизму", - продолжил он.