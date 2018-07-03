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В России падает рейтинг Путина, - исследование


фото: REUTERS
Рейтинг доверия россиян к президенту Владимиру Путину в течение полугода снизился на 12%: с 60% до 48%

Об этом свидетельствует исследование аналитиков "Левада-центра", передает Еспресо.TV.

При этом Путин остается лидером рейтинга. За ним идет министр обороны Сергей Шойгу, которому доверяют 19% россиян. При этом в январе 2018 года Шойгу доверяли 31% опрошенных. В списке также есть Алексей Навальный, которому доверяют 2% россиян.

В то же время "Радио Свобода" со ссылкой на Всероссийский центр исследования общественного мнения сообщает о снижении уровня доверия к Путину за неделю с 10-17 июня с 77% до 72%.

Издание также приводит данные российского фонда "Общественное мнение", согласно которым за одну неделю количество готовых проголосовать за Путина на выборах снизилось с 62% до 54%, а количество тех, кто безусловно ему доверяет, - с 38% до 30%.

Социологи отмечают, что эти показатели подобны данным 2013 года. Специалисты связывают падение рейтинга Путина с планами российских властей повысить пенсионный возраст.

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