В России дело украинского заложника Гриба передали в суд

3 июля, 2018, 16:44

Уголовное дело обвиняемого в содействии терроризму украинца Павла Гриба передано на рассмотрение в Северо-Кавказский окружной военный суд

Об этом сообщила пресс-секретарь суда Алена Катькало, передает "Интерфакс".

"В Северо-Кавказский окружной военный суд поступило уголовное дело обвиняемого в преступлении, предусмотренном ч. 1 ст. 205.1 (содействие террористической деятельности). Предварительные слушания по делу назначены на 9 июля, заседание состоится в закрытом режиме", - сказала Катькало.

В соответствии с материалами российского уголовного дела, в период с марта по май 2017 года подсудимый, находясь в Украине, переписывался в сети Интернет со школьницей из Сочи. Гриб, как утверждает российское следствие, якобы убеждал девушку заложить взрывное устройство и привести его в действие на выпускном вечере.

2 июля Северо-Кавказский окружной военный суд продолжил Грибу срок содержания под стражей до 19 декабря 2018 года.