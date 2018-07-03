В России дело украинского заложника Гриба передали в суд
Об этом сообщила пресс-секретарь суда Алена Катькало, передает "Интерфакс".
"В Северо-Кавказский окружной военный суд поступило уголовное дело обвиняемого в преступлении, предусмотренном ч. 1 ст. 205.1 (содействие террористической деятельности). Предварительные слушания по делу назначены на 9 июля, заседание состоится в закрытом режиме", - сказала Катькало.
В соответствии с материалами российского уголовного дела, в период с марта по май 2017 года подсудимый, находясь в Украине, переписывался в сети Интернет со школьницей из Сочи. Гриб, как утверждает российское следствие, якобы убеждал девушку заложить взрывное устройство и привести его в действие на выпускном вечере.
2 июля Северо-Кавказский окружной военный суд продолжил Грибу срок содержания под стражей до 19 декабря 2018 года.
- Напомним, Павел Гриб исчез на территории Беларуси на прошлый День независимости Украины - 24 августа 2017 года. В тот день он отправился в Гомель на свидание к девушке, с которой познакомился в российской соцсети "ВКонтакте". Как выяснилось позже, на то время Павел уже находился в розыске по ст. 205 УК России (террористический акт). Инициатором является российское управление ФСБ по Краснодарскому краю России.
- ФСБ России обвинила Павла в подготовке теракта в школе.
- Отец Гриба заявил что в Краснодаре нет врачей, которые бы смогли помочь его сыну.
- Павел Гриб не получает жизненно важных лекарств в российском СИЗО.
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