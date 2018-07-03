В Одесской области грузовой поезд сошел с рельсов, движение в направлении Киева приостановлено
3 июля, 2018, 19:30
Грузовой поезд, перевозивший зерно и удобрения, сошел с рельсов на железнодорожном перегоне около села Путиловка Великомихайловского района Одесской области
Пострадавших нет, сообщает управление Национальной полиции в Одесской области.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Предварительно установлено, что машинист поезда превысил допустимую скорость движения, в результате чего грузовой поезд сошел с рельсов.
12 вагонов поезда легли на бок и еще у 12 оторвало ходовую часть. На месте аварии химических и огнеопасных веществ не обнаружено. Сейчас движение поездов в направлении Одесса - Киев приостановлено.
Читайте также
-
14 июня, 2018 Цена кремлевской агрессии: как вернуть награбленное
-
-
-
18 июня, 2018 Виталий Портников: "Газпрому" трудно на свету
-
18 июня, 2018 Удастся ли Украине дружить с Сербией
Читайте также
-
-
-
18 июня, 2018 Виталий Портников: "Газпрому" трудно на свету