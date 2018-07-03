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В Одесской области грузовой поезд сошел с рельсов, движение в направлении Киева приостановлено

Грузовой поезд, перевозивший зерно и удобрения, сошел с рельсов на железнодорожном перегоне около села Путиловка Великомихайловского района Одесской области

Пострадавших нет, сообщает управление Национальной полиции в Одесской области.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Предварительно установлено, что машинист поезда превысил допустимую скорость движения, в результате чего грузовой поезд сошел с рельсов.

12 вагонов поезда легли на бок и еще у 12 оторвало ходовую часть. На месте аварии химических и огнеопасных веществ не обнаружено. Сейчас движение поездов в направлении Одесса - Киев приостановлено.

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