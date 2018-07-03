В Киеве стартовал фестиваль Atlas Weekend
3 июля, 2018, 21:52
В Киеве, на территории комплекса ВДНХ, сегодня вечером стартовал фестиваль Atlas Weekend
Об этом передает Еспресо.TV.
После 23 часов на главной сцене фестиваля начнется концерт Олега Винника. Также в это время на другой сцене будет выступать группа "Хамерман уничтожает вирусы".
Сегодня на фестивале день бесплатного посещения.
Помимо музыкальной сцены на фестивале также будет работать литературная сцена. Сегодня на этой сцене уже выступили писатели братья Капрановы и Юрий Издрык.
- На фестиваль Atlas Weekend, который состоится с 3 по 8 июля, бесплатно будут пускать людей с инвалидностью.
- Отметим, что в связи с открытием фестиваля киевское метро сегодня будет работать на час дольше.
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