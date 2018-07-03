В Киеве горел памятник архитектуры 19 века
Об этом сообщает пресс-служба в ГСЧС в Киеве.
Прибывшие на место происшествия, установили, что возгорание произошло в полуразрушенном 3-этажном недействующим здании.
В 12:48 пожарным удалось локализовать пожар на площади 150 кв. м, а в 13:30 - ликвидировать.
Причина возникновения пожара выясняется.
Информации о жертвах и пострадавших нет.
Как сообщает Громадське, дом, в котором произошел пожар, является памятником архитектуры 19 века. Возгорание в здании случается уже в четвертый раз с 2007 года.
Тогда дом без конкурса передали в частную собственность фирме "Украинские спутниковые системы".
В 2008 году сооружение перепродали ООО "Подол Инвест", владельцем которой является Мирзаев Валерий Нариман Оглы. Несмотря на статус дома, фирма его реконструкцию не провела.
Прокуратура Подольского района пыталась вернуть здание в собственность города, но суд соответствующего решения не принял.
Фирма "Подол Инвест" объясняет состояние дома тем, что она не имеет прав на землепользование, а значит и не может выполнять любые работы по сохранению памятника архитектуры и проведения противоаварийных мероприятий.
Также в фирме отмечают, что: "Данное здание можно воспроизвести только путем сноса и восстановления в первоначальном состоянии или в других архитектурных формах".
Первый пожар в доме вспыхнул в 2007 году, остальные - в 2014 и 2017 годах.
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