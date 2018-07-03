В Киеве горел памятник архитектуры 19 века

3 июля, 2018, 14:36

Днем 3 июня в Подольском районе Киева на улице Межигорской, 27 произошел пожар

Об этом сообщает пресс-служба в ГСЧС в Киеве.

Прибывшие на место происшествия, установили, что возгорание произошло в полуразрушенном 3-этажном недействующим здании.

В 12:48 пожарным удалось локализовать пожар на площади 150 кв. м, а в 13:30 - ликвидировать.

Причина возникновения пожара выясняется.

Информации о жертвах и пострадавших нет.

Как сообщает Громадське, дом, в котором произошел пожар, является памятником архитектуры 19 века. Возгорание в здании случается уже в четвертый раз с 2007 года.

Тогда дом без конкурса передали в частную собственность фирме "Украинские спутниковые системы".

В 2008 году сооружение перепродали ООО "Подол Инвест", владельцем которой является Мирзаев Валерий Нариман Оглы. Несмотря на статус дома, фирма его реконструкцию не провела.

Прокуратура Подольского района пыталась вернуть здание в собственность города, но суд соответствующего решения не принял.

Фирма "Подол Инвест" объясняет состояние дома тем, что она не имеет прав на землепользование, а значит и не может выполнять любые работы по сохранению памятника архитектуры и проведения противоаварийных мероприятий.

Также в фирме отмечают, что: "Данное здание можно воспроизвести только путем сноса и восстановления в первоначальном состоянии или в других архитектурных формах".

Первый пожар в доме вспыхнул в 2007 году, остальные - в 2014 и 2017 годах.