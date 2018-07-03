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В колонии на оккупированной Луганщине умерли двое заключенных

В колонии №19 в городе Красный Луч на неподконтрольной территории Луганской области умерли двое заключенных

Об этом сообщает представитель омбудсмена Украины на Донбассе Павел Лисянский в Facebook.

"Вчера днем, в колонии №19, произошел групповой смертельный случай. При выполнении работ погибли двое заключенных. Сейчас работаю над получением более точной информации", - пишет Лиснянський.

Также он просит мониторинговую миссию ООН осуществить визит в эту колонию для документирования данной ситуации.

"Эти заключенные в первую очередь люди", - добавил Лиснянський.

 

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