В колонии на оккупированной Луганщине умерли двое заключенных

3 июля, 2018, 13:16

В колонии №19 в городе Красный Луч на неподконтрольной территории Луганской области умерли двое заключенных

Об этом сообщает представитель омбудсмена Украины на Донбассе Павел Лисянский в Facebook.

"Вчера днем, в колонии №19, произошел групповой смертельный случай. При выполнении работ погибли двое заключенных. Сейчас работаю над получением более точной информации", - пишет Лиснянський.

Также он просит мониторинговую миссию ООН осуществить визит в эту колонию для документирования данной ситуации.

"Эти заключенные в первую очередь люди", - добавил Лиснянський.