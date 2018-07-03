В каком возрасте женщины испытывают оргазм лучшее. Ответ ученых

3 июля, 2018, 13:08

Ученые опросили более 2500 женщин разного возраста, чтобы узнать, в какой период жизни они больше всего довольны оргазмом

Об этом пишет Health.

Ученые опросили женщин с помощью приложения Natural Cycles, которое позволяет отслеживать менструальный цикл и планировать беременность.

Их спрашивали о том, насколько женщины довольны своей сексуальной жизнью, насколько они считают себя привлекательными и как оценивают качество оргазмов. Женщины выбирали между отметками "низкая", "средняя" и "высокая".

Также участниц опроса распределили по группам: 23 года и моложе, 24-36 и старше 36 лет.

Первая группа выбрала оценки "низкая" и "средняя". Женщины 24-36 лет чаще склонялись к ответу "средняя". А вот старше 36 лет оценили качество оргазмов высоко, как и свою привлекательность.

В возрасте 20-30 лет женщины много внимания уделяют внешности и проблемам социального принятия. Это не позволяет насладиться процессом и получить удовольствие.