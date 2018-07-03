В каком возрасте женщины испытывают оргазм лучшее. Ответ ученых
Об этом пишет Health.
Ученые опросили женщин с помощью приложения Natural Cycles, которое позволяет отслеживать менструальный цикл и планировать беременность.
Их спрашивали о том, насколько женщины довольны своей сексуальной жизнью, насколько они считают себя привлекательными и как оценивают качество оргазмов. Женщины выбирали между отметками "низкая", "средняя" и "высокая".
Также участниц опроса распределили по группам: 23 года и моложе, 24-36 и старше 36 лет.
Первая группа выбрала оценки "низкая" и "средняя". Женщины 24-36 лет чаще склонялись к ответу "средняя". А вот старше 36 лет оценили качество оргазмов высоко, как и свою привлекательность.
В возрасте 20-30 лет женщины много внимания уделяют внешности и проблемам социального принятия. Это не позволяет насладиться процессом и получить удовольствие.
- Напомним, американские ученые доказали, что секс до и после тренировки не влияет на его эффективность.
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