В госпитале скончался 22-летний пехотинец. Врачи боролись за его жизнь 5 дней

3 июля, 2018, 12:01

Вечером 2 июля в госпитале в результате тяжелого ранения скончался морской пехотинец матрос Эдуард Федоров

Об этом сообщает ВМС ВСУ. Также информацию подтверждает 36 отдельная бригада морской пехоты, где служил погибший.

Эдуард получил ранения 27 июня, во время обстрела противником позиций наших защитников.

"Почти пять суток врачи военно-мeдичниго Клинического цeнтр Северного рeгиону (Харьков) боролись за жизнь нашего морпеха, но 2 июля, около 21.00 сeрцe воина остановилось", - сообщает 36 отдельная бригада морской пехоты.

Пользовательница Facebook Елена Сивак отмечает, что погибшему было 22 года. Дома его ждала беременная жена.