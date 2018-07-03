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В госпитале скончался 22-летний пехотинец. Врачи боролись за его жизнь 5 дней


фото: фейсбук-сторінка Едуарда
Вечером 2 июля в госпитале в результате тяжелого ранения скончался морской пехотинец матрос Эдуард Федоров

Об этом сообщает ВМС ВСУ. Также информацию подтверждает 36 отдельная бригада морской пехоты, где служил погибший.

Эдуард получил ранения 27 июня, во время обстрела противником позиций наших защитников.

"Почти пять суток врачи военно-мeдичниго Клинического цeнтр Северного рeгиону (Харьков) боролись за жизнь нашего морпеха, но 2 июля, около 21.00 сeрцe воина остановилось", - сообщает 36 отдельная бригада морской пехоты.

Пользовательница Facebook Елена Сивак отмечает, что погибшему было 22 года. Дома его ждала беременная жена.

  • Как сообщалось ранее, 27 июня в зоне проведения ООС погибло трое военных и еще 3 получили ранения. Одним из них был Федоров Эдуард.
  • Погибшими были Дмитрий Петрушенко, Александр Холин, Владимир Дяченко.
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