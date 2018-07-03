В Голливуде работают над фильмом о пышнотелой супергероине

3 июля, 2018, 14:21

Компания Sony Pictures заказала сценарий для нового фильма о супергероях, в центре которого будет plus-size девушка

Об этом сообщает Deadline.

Sony Pictures планирует презентовать на большом экране героиню Valiant Comics Фейф Герберт - жизнерадостную фанатку комиксов и научной фантастики, которая также имеет телекинетические способности.

Для работы над сценарием студия уже пригласила американскую писательницу Марию Мельник, которая известна своей работой над сериалом "Американские боги".

Издание отмечает, что адаптация комиксов про Фейф станет большой шаг для киноиндустрии, разрушая представления о героях как исключительно худых и мускулистых.

Комикс про пышную супергероиню впервые вышел в 1992 году. Она быстро приобрела широкую популярность, ведь читателям легко было ассоциировать себя с ней. Авторы наделили Фейф способностью летать и передвигать объекты силой мысли.