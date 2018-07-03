В Чернобыле создадут диджитал-скульптуру. Музыку к ней напишут мировые звезды
Об этом сообщает Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения.
Отмечается, что проект посвящен современной проблеме информационной эпохи, которая всколыхнула весь мир – манипулирование информацией, фейковых новостей и постправди.
"Чернобыльская тематика всегда вызывала большой интерес у общественности и представителей СМИ. А там, где есть спрос на информацию, могут появляться слухи, легенды и как результат – фейковые новости. Это все ведет к дезинформации граждан по важным вопросам. Поэтому агентство поддерживает инициативу организаторов ARTEFACT", - отмечает председатель ДАЗВ Виталий Петрук.
Презентация скульптуры в Чернобыле состоится в октябре, на нее пригласят журналистов со всего мира. К этому времени зону посетят артисты и состоится ряд встреч с активной молодежью на тему защиты от фейковой информации, фактчекингу, развитию критической мысли и медиаграмотности. Все события арт-проекта станут частью документального кино.
В рамках проекта ARTEFACT реализуют ряд мероприятий, среди которых:
1. Создание и установка в зоне отчуждения интерактивной digital-скульптуры, которая общается с наблюдателем;
2. Написание саундтрека к ней мировыми звездами;
3. Создание библиотеки звуков "Звуки Чернобыля", которую смогут использовать музыканты со всего мира;
4. Лектории с молодежью и работниками креативных индустрий на тему постправди и повышения медиаграмотности;
5. Интерактивные выставки и коммуникации на фестивалях и культурных мероприятиях Украины;
6. Презентация digital-скульптуры в Чернобыле с организацией международных пресс-туров;
7. Создание документального кино "АРТЕФАКТ".
Читайте также
-
18 июня, 2018 Виталий Портников: "Газпрому" трудно на свету
-
18 июня, 2018 Удастся ли Украине дружить с Сербией
-
-
17 июня, 2018 Далакян - Тайен. Все о бое украинского чемпиона в Киеве
-
Читайте также
-
18 июня, 2018 Удастся ли Украине дружить с Сербией
-
-
17 июня, 2018 Далакян - Тайен. Все о бое украинского чемпиона в Киеве