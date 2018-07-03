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В Чернобыле создадут диджитал-скульптуру. Музыку к ней напишут мировые звезды


фото: Державне агенство України з управління зоною відчудження.
В зоне отчуждения создадут диджитал-скульптуру ARTEFACT, а мировые звезды напишут музыкальное сопровождение к ней с использованием звуков Чернобыля

Об этом сообщает Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения.

Отмечается, что проект посвящен современной проблеме информационной эпохи, которая всколыхнула весь мир – манипулирование информацией, фейковых новостей и постправди.

"Чернобыльская тематика всегда вызывала большой интерес у общественности и представителей СМИ. А там, где есть спрос на информацию, могут появляться слухи, легенды и как результат – фейковые новости. Это все ведет к дезинформации граждан по важным вопросам. Поэтому агентство поддерживает инициативу организаторов ARTEFACT", - отмечает председатель ДАЗВ Виталий Петрук.

Презентация скульптуры в Чернобыле состоится в октябре, на нее пригласят журналистов со всего мира. К этому времени зону посетят артисты и состоится ряд встреч с активной молодежью на тему защиты от фейковой информации, фактчекингу, развитию критической мысли и медиаграмотности. Все события арт-проекта станут частью документального кино.

В рамках проекта ARTEFACT реализуют ряд мероприятий, среди которых:
1. Создание и установка в зоне отчуждения интерактивной digital-скульптуры, которая общается с наблюдателем;
2. Написание саундтрека к ней мировыми звездами;
3. Создание библиотеки звуков "Звуки Чернобыля", которую смогут использовать музыканты со всего мира;
4. Лектории с молодежью и работниками креативных индустрий на тему постправди и повышения медиаграмотности;
5. Интерактивные выставки и коммуникации на фестивалях и культурных мероприятиях Украины;
6. Презентация digital-скульптуры в Чернобыле с организацией международных пресс-туров;
7. Создание документального кино "АРТЕФАКТ".

 

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