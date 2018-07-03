В центре Киева произошла стрельба: госпитализировали мужчину
3 июля, 2018, 17:53
В центре столицы на улице Большая Васильковская возле ресторана азербайджанской кухни произошла стрельба
Об этом сообщают Вартови.Еспресо.
Известно, что в больницу забрали мужчину с огнестрельным ранением. Стрелок с места преступления скрылся на автомобиле серебристого цвета.
Свидетели рассказывают, что слышали несколько выстрелов. На месте правоохранители обнаружили 8 стреляных гильз, по предварительной информации, из пистолета Макарова. Работают следователи, объявлен план Сирена.
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