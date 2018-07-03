В Бельгии задержали иранского дипломата за подготовку теракта во Франции

3 июля, 2018, 08:54

Иранский дипломат арестован в Бельгии вместе с другими двумя лицами, которых подозревают в подготовке взрыва на конференции оппозиционной к власти Ирана Организации моджахедов иранского народа, состоявшейся в Париже 30 июня с участием адвоката Дональда Трампа Руди Джулиани

Об этом сообщили бельгийские правоохранители, пишет Reuters.

Три других ареста были произведены во Франции, но двое из задержанных были впоследствии освобождены.

Несколько бывших европейских и арабских министров также приняли участие в заседании иранских оппозиционных групп в изгнании, которые стремятся положить конец власти шиитского мусульманского духовенства в Иране. На мероприятии присутствовали 25 тысяч человек.

Министр иностранных дел Ирана назвал новость зловещей и неправдоподобной, заявив, что Тегеран готов работать со всеми заинтересованными сторонами, чтобы докопаться до сути.

Сообщается, злоумышленники имеют иранское происхождение и гражданство Бельгии. У задержанных обнаружили необходимое для изготовления бомбы оборудования включительно с 500 граммами взрывчатого вещества TATP и детонатором. Им выдвинули обвинение в попытке террористического убийства и подготовке террористического преступления.