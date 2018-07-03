В Бельгии задержали иранского дипломата за подготовку теракта во Франции
Об этом сообщили бельгийские правоохранители, пишет Reuters.
Три других ареста были произведены во Франции, но двое из задержанных были впоследствии освобождены.
Несколько бывших европейских и арабских министров также приняли участие в заседании иранских оппозиционных групп в изгнании, которые стремятся положить конец власти шиитского мусульманского духовенства в Иране. На мероприятии присутствовали 25 тысяч человек.
Министр иностранных дел Ирана назвал новость зловещей и неправдоподобной, заявив, что Тегеран готов работать со всеми заинтересованными сторонами, чтобы докопаться до сути.
Сообщается, злоумышленники имеют иранское происхождение и гражданство Бельгии. У задержанных обнаружили необходимое для изготовления бомбы оборудования включительно с 500 граммами взрывчатого вещества TATP и детонатором. Им выдвинули обвинение в попытке террористического убийства и подготовке террористического преступления.
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