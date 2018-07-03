В Беларуси задержали лидеров оппозиции и десятки активистов

3 июля, 2018, 19:04

На акции оппозиции в Минске правоохранители задержали около 30 активистов

Об этом сообщает Белорусский национальный конгресс.

Отмечается, что на некоторых задержанных составляют протоколы по статье 23.34 КоАП – нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий.

"Милиционеры отказываются сообщать причины задержания, грубят, толкаются, оскорбляют людей", – говорят в организации.

Среди задержанных - лидер Белорусского национального конгресса Николай Статкевич и глава движения солидарности "Вместе" Вячеслав Сивчик.

Как отмечает издание "Хартыя’97", инициированная Статкевичем Акция освобождения и солидарности началась 3 июля в 13:00.

Участники акции собирались возложить цветы к памятнику советским солдатам по улице Толбухина, а после – к мемориальному кресту жертвам сталинских репрессий, который находится в самом парке Челюскинцев.

Также участники акции собирались поддержать политзаключенных (в том числе фигурантов "дела профсоюзов") и протест против ресторана в Куропатах.

Отметим, что в Минске 3 июля прошел парад к так называемому Дню независимости с российскими военными, которые принимали участие в аннексии Крыма и войне на Донбассе.