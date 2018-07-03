В Беларуси задержали лидеров оппозиции и десятки активистов
Об этом сообщает Белорусский национальный конгресс.
Отмечается, что на некоторых задержанных составляют протоколы по статье 23.34 КоАП – нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий.
"Милиционеры отказываются сообщать причины задержания, грубят, толкаются, оскорбляют людей", – говорят в организации.
Среди задержанных - лидер Белорусского национального конгресса Николай Статкевич и глава движения солидарности "Вместе" Вячеслав Сивчик.
Как отмечает издание "Хартыя’97", инициированная Статкевичем Акция освобождения и солидарности началась 3 июля в 13:00.
Участники акции собирались возложить цветы к памятнику советским солдатам по улице Толбухина, а после – к мемориальному кресту жертвам сталинских репрессий, который находится в самом парке Челюскинцев.
Также участники акции собирались поддержать политзаключенных (в том числе фигурантов "дела профсоюзов") и протест против ресторана в Куропатах.
Отметим, что в Минске 3 июля прошел парад к так называемому Дню независимости с российскими военными, которые принимали участие в аннексии Крыма и войне на Донбассе.
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