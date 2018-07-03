В Аризоне пес закрыл хозяйку от гремучей змеи, но сам пострадал от яда

3 июля, 2018, 14:27

В США в штате Аризона домашний пес Тодд породы золотистый ретривер спас свою хозяйку Паулу Годвин от гремучей змеи

Об этом сообщает BBC.

"Когда мы гуляли по холму, я уже почти наступила на гремучую змею, однако мой песик Тодд спас меня. Он бросился к моей ноге. Именно тогда его укусила змея. Тодд сразу начал лаять, он заплакал. Я подняла его и побежала за холм вместе с другим псом Коппером, и уже через 10 минут мы его принесли в больницу. Он спас меня от укуса змеи. Он - мой герой", - рассказала женщина.

В больнице пес быстро получил лекарство против яда и находился под присмотром 12 часов. Женщина отметила, что знает об опасных змей, которые водятся в тех местах. Но эту рептилию она не заметила.

"Я родом из Аризоны. Я знаю обо всех опасностях и очень пристальное везде, где бываю. Эта змея была очень незаметной. Обычно, если я слышу какой-то звук, я предостерегаюсь и отхожу", - добавила Паула.

Фотографии Тодда быстро разлетелись по соцсетям, пользователи назвали его настоящим героем.