Усик показал, как готовится к бою с Гассиевым
3 июля, 2018, 12:33
Украинский боксер Александр Усик продолжает подготовку к поединку против россиянина Мурата Гассиева
Видео тренировки Усика опубликовано в Іnstagram Всемирной боксерской суперсерии.
Украинский боксер работает на лапах с одним из своих тренеров - Расом Абнером на ринге олимпийской тренировочной базы в Конча-Заспе, под Киевом.
Финальный поединок WBSS состоится 21 июля в Москве, Усик в нем будет защищать титулы чемпиона мира в тяжелом весе по версиям WBC и WBO и попытается отобрать пояса IBF и WBA в Гассиева.
- Ранее тренер россиянина Абель Санчес выразил убеждение, что Мурат Гассиев нокаутирует Александра Усика.
- Другой украинский боксер Александр Гвоздик будет вынужден сражаться против канадца Адониса Стивенсовна в Квебеке, за то, что его промоутерская компания проиграла торги за поединок.
Читайте также
-
18 июня, 2018 Виталий Портников: "Газпрому" трудно на свету
-
18 июня, 2018 Удастся ли Украине дружить с Сербией
-
-
17 июня, 2018 Далакян - Тайен. Все о бое украинского чемпиона в Киеве
-
Читайте также
-
18 июня, 2018 Удастся ли Украине дружить с Сербией
-
-
17 июня, 2018 Далакян - Тайен. Все о бое украинского чемпиона в Киеве