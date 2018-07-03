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Усик показал, как готовится к бою с Гассиевым


фото: twitter
Украинский боксер Александр Усик продолжает подготовку к поединку против россиянина Мурата Гассиева

Видео тренировки Усика опубликовано в Іnstagram Всемирной боксерской суперсерии.

Украинский боксер работает на лапах с одним из своих тренеров - Расом Абнером на ринге олимпийской тренировочной базы в Конча-Заспе, под Киевом.

Финальный поединок WBSS состоится 21 июля в Москве, Усик в нем будет защищать титулы чемпиона мира в тяжелом весе по версиям WBC и WBO и попытается отобрать пояса IBF и WBA в Гассиева.

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