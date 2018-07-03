Украинец Михайлюк результативно дебютировал за "Лейкерс"

3 июля, 2018, 09:35

Украинский баскетболист Святослав Михайлюк результативно провел первый матч за клуб НБА "Лос-Анджелес Лейкерс"

Об этом сообщает официальный сайт НБА.

В предсезонной летней лиге НБА украинец принял участие в матче против "Сакраменто Кингз". Михайлюк провел на площадке 23 минуты и набрал 15 очков. Однако это не помогло "Лейкерс" избежать поражения - 93:98.