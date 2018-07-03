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Украинцы смогут ездить в Сербию без виз на 90 дней


фото: president.gov.ua
Украина и Сербия подписали соглашение об увеличении срока пребывания граждан без виз

Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

"Главной целью соглашения является дальнейшее упрощение поездок граждан обоих государств, что будет способствовать развитию туризма, интенсификации контактов в экономической, культурно-гуманитарной и других сферах. Соглашение предусматривает увеличение срока безвизового пребывания граждан с 30 до 90 дней в течение 180 дней", - говорится в сообщении.

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Соглашение заключается на неопределенный срок и вступает в силу на 30 день с даты получения последнего уведомления о выполнении сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу.

Документ был подписан в присутствии президентов государств по итогам украинско-сербских переговоров.

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