Украинцы смогут ездить в Сербию без виз на 90 дней
Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.
"Главной целью соглашения является дальнейшее упрощение поездок граждан обоих государств, что будет способствовать развитию туризма, интенсификации контактов в экономической, культурно-гуманитарной и других сферах. Соглашение предусматривает увеличение срока безвизового пребывания граждан с 30 до 90 дней в течение 180 дней", - говорится в сообщении.
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Соглашение заключается на неопределенный срок и вступает в силу на 30 день с даты получения последнего уведомления о выполнении сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу.
Документ был подписан в присутствии президентов государств по итогам украинско-сербских переговоров.
- Напомним, Украина улучшила позицию в рейтинге самых привлекательных гражданств на 19 пунктов.
- Провинция в Китае отменила визы для украинцев.
- Украина готовится к безвизу с Колумбией.
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