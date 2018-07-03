Украина ограничит срок использования самолетов 20 годами
Об этом заявил на брифинге министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, передает Еспресо.TV.
"Мы со следующего года ограничим возраст использования пассажирских самолетов до 20 лет. Все, что старше 20 лет в Украине не будет летать", - сказал Омелян.
По состоянию на сейчас в Украине можно использовать самолеты старше 35 лет.
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Омелян также отметил, что в Украине второй год подряд происходит рост количества авиаперевозок.
"Украинский авиарынок растет значительно более высокими темпами, чем европейский или американский. Поэтому мы стараемся быть либеральными к авиаперевозчикам", - добавил чиновник.
По словам министра, Госавиаслужба проведет полную техническую ревизию самолетов, которые делают нерегулярные перевозки.
- Напомним, тысячи украинских клиентов авиакомпании Bravo Airways застряли в аэропортах из-за отмены их рейсов.
- Авиакомпания заявила, что рейсы отменили из-за задолженности туроператора OASIS в размере 25 млн грн.
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