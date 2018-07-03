Ученые воссоздали внешность Юлия Цезаря в 3D-модели
Об этом сообщает нидерландское издание HLN.
За основу визуализации приняли скульптуру римского императора из коллекции самого учреждения. Однако некоторые части этого произведения искусства были сильно повреждены: чтобы воспроизвести отсутствуют элементы, пришлось использовать бюст Цезаря, который принадлежит Археологическому музею Турина.
Одним из открытий своего проекта исследователи назвали то, что, как оказалось, у знаменитого правителя была неестественно выпуклая форма черепа.
"У него на голове сумасшедшая выпуклость. Врачи говорят, что это может быть связано с тяжелыми родами", - отмечает физический антрополог Майя Долоссы, которая занималась реконструкцией.
В Национальном музее заявили, что в конце августа 3D-модель головы Юлия Цезаря установят в одном из выставочных залов.
- Недавно ученые выяснили, что пациенты инков, которые подвергались трепанации черепа, выживали в 2 раза чаще, чем те, кого оперировали в ходе Гражданской войны в США.
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