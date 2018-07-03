Ученые воссоздали внешность Юлия Цезаря в 3D-модели

3 июля, 2018, 12:25

Команда специалистов из Национального музея древностей (Лейден, Нидерланды) с помощью 3D-технологий воспроизвела внешность Юлия Цезаря

Об этом сообщает нидерландское издание HLN.

За основу визуализации приняли скульптуру римского императора из коллекции самого учреждения. Однако некоторые части этого произведения искусства были сильно повреждены: чтобы воспроизвести отсутствуют элементы, пришлось использовать бюст Цезаря, который принадлежит Археологическому музею Турина.

Одним из открытий своего проекта исследователи назвали то, что, как оказалось, у знаменитого правителя была неестественно выпуклая форма черепа.

"У него на голове сумасшедшая выпуклость. Врачи говорят, что это может быть связано с тяжелыми родами", - отмечает физический антрополог Майя Долоссы, которая занималась реконструкцией.

В Национальном музее заявили, что в конце августа 3D-модель головы Юлия Цезаря установят в одном из выставочных залов.