Ученые поняли, почему коалы не травятся листьями эвкалипта. Секрет в геноме
Об этом сообщает Nature Genetics.
Это позволило ученым понять, почему сумчатые медведи могут питаться ядовитыми листьями эвкалипта без вреда для себя, как они выбрали подходящую для себя диету и как научились охранять от инфекций детенышей и взрослых особей.
В новой работе ученые представляют непосредственно результаты секвенирования генома и анализа 26 558 активных генов, из которых он состоит. Геном коал оказался больше человеческого (3,42 против 3,2 миллиардов пар нуклеотидов), но состоит из меньшего количества хромосом (16 против 23 пар).
Стало понятно, как сумчатые медведи приспособились к ядовитой диете. У них оказалось гораздо больше, чем у других животных, генов, кодирующих белки из семейства цитохром Р450. Эти ферменты окисляют различные вещества, превращая их в растворимые в воде метаболиты, которые быстро выводятся с мочой.
У коал цитохромы вырабатываются во многих тканях, в том числе, в печени. Однако у защиты есть и обратная сторона - цитохромы быстро расщепляют антибиотики, которые дают больным коалам.
Гены позволили объяснить и способность животных распознавать нужные виды эвкалиптов. У коал оказалось 24 гена, ответственных за распознавание горького вкуса - больше всего среди австралийских сумчатых. Кроме того, у них оказалось шесть генов, кодирующих рецепторы, способных улавливать запах не очень летучих веществ.
Исследователи выяснили, что коалы защищают детенышей от инфекций, пока те сидят в сумке, с помощью грудного молока. В его состав входят специфические только для коал ферменты, обладающие антимикробным действием. Они защищают молодняк от ряда бактериальных и грибковых инфекций, в том числе от хламидий Chlamydia pecorum, которые вызывают заболевания глаз и мочеполовой системы. Взрослые коалы спасаются от инфекций с помощью многочисленных белков иммунной системы - иммуноглобулинов, белков главного комплекса гистосовместимости, Т-лимфоцитов.
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