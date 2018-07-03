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Трамп заявил, что благодаря ему удалось избежать войны с КНДР


фото: REUTERS
Президент США Дональд Трамп заявил, что благодаря его действиям удалось избежать войны между США и КНДР

Об этом он написал в своем Twitter.

"Много хороших разговоров с Северной Кореей - все идет хорошо! В то же время никаких запусков ракет или ядерных испытаний в течение восьми месяцев. Вся Азия в восторге. Только оппозиционная партия, которая включает фейковые новости, жалуется", - заявил Трамп.

"Если бы не я, сейчас у нас была бы война с Северной Кореей", - отметил американский президент.

Накануне Белый дом анонсировал визит госсекретаря США Майка Помпео в КНДР в четверг, во время которого "продолжится важная работа по денуклеаризации Корейского полуострова".

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