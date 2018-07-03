Трамп заявил, что благодаря ему удалось избежать войны с КНДР

3 июля, 2018, 17:26

Президент США Дональд Трамп заявил, что благодаря его действиям удалось избежать войны между США и КНДР

Об этом он написал в своем Twitter.

"Много хороших разговоров с Северной Кореей - все идет хорошо! В то же время никаких запусков ракет или ядерных испытаний в течение восьми месяцев. Вся Азия в восторге. Только оппозиционная партия, которая включает фейковые новости, жалуется", - заявил Трамп.

"Если бы не я, сейчас у нас была бы война с Северной Кореей", - отметил американский президент.

Many good conversations with North Korea-it is going well! In the meantime, no Rocket Launches or Nuclear Testing in 8 months. All of Asia is thrilled. Only the Opposition Party, which includes the Fake News, is complaining. If not for me, we would now be at War with North Korea! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 июля 2018 г.

Накануне Белый дом анонсировал визит госсекретаря США Майка Помпео в КНДР в четверг, во время которого "продолжится важная работа по денуклеаризации Корейского полуострова".