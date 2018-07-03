Трамп заявил, что благодаря ему удалось избежать войны с КНДР
Об этом он написал в своем Twitter.
"Много хороших разговоров с Северной Кореей - все идет хорошо! В то же время никаких запусков ракет или ядерных испытаний в течение восьми месяцев. Вся Азия в восторге. Только оппозиционная партия, которая включает фейковые новости, жалуется", - заявил Трамп.
"Если бы не я, сейчас у нас была бы война с Северной Кореей", - отметил американский президент.
Many good conversations with North Korea-it is going well! In the meantime, no Rocket Launches or Nuclear Testing in 8 months. All of Asia is thrilled. Only the Opposition Party, which includes the Fake News, is complaining. If not for me, we would now be at War with North Korea!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 июля 2018 г.
Накануне Белый дом анонсировал визит госсекретаря США Майка Помпео в КНДР в четверг, во время которого "продолжится важная работа по денуклеаризации Корейского полуострова".
- Заявление Трампа появилось после обнародования в СМИ данных американской разведки, по которым Северная Корея нарастила производство ядерного топлива на секретных объектах на территории страны.
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