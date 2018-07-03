Трамп планирует провести встречу с Путиным в формате "тет-а-тет", - СNN
Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник, знакомый с планами главы Белого дома.
Отмечается, что в таком же формате Трамп провел встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном 12 июня в Сингапуре.
"Что касается Путина, Трамп уже оценил их межличностные отношения, но хочет больше времени для развития отношений как лидеров двух стран", - заявил собеседник CNN.
Ожидается, что президент США начнет подготовку ко встрече с Путиным в ближайшие дни.
"Скорее всего, это будут короткие встречи с советником Белого дома по нацбезопасности Джоном Болтоном и госсекретарем Майк Помпео и с другими представителями нацбезопасности", - сообщил источник.
Отмечается, что во время предыдущей встречи с Путиным в рамках G20 в Гамбурге в прошлом году Трампа сопровождал лишь тогдашний госсекретарь Рекс Тиллерсон.
- Встреча лидеров США и РФ состоится 16 июля в Хельсинки.
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