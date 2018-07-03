Свитолина сенсационно выбыла из Уимблдона
3 июля, 2018, 08:18
Украинская теннисистка Элина Свитолина не смогла преодолеть первый раунд Уимблдона
В 1/64 финала Элина Свитолина, посеянная под 5-м номером, уступила немке Татьяне Марии - 6:7 (3:7), 6:4, 1:6.
В первом сете украинка уступала 1:5, затем выиграла 5 геймов подряд и повела 6:5, но потерпела неудачу на тайбрейке. Во второй партии Свитолиной удалось сделать брейк и сравнять счет. Однако, в решающем сете партии украинка снова оказалась слабее и впервые с 2014 года не смогла преодолеть стартовый раунд на турнире Большого Шлема.
Прекратила борьбу на Уимблдоне и украинка Катерина Бондаренко, которая в первом раунде проиграла чешке Луции Шафаржовой - 4:6, 4:6. Зато вышла в 1/32 финала наша Леся Цуренко, которая победила венгерка Тими Бабош - 7:5, 6:2.
- В стартовый день Уимблдона во второй раунд пробился украинец Сергей Стаховский, который в сложном поединке одолел португальца Жуана Соузу.
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