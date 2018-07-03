Сутки в зоне ООС: ранен боец ВСУ, оккупанты продолжают игнорировать перемирие
Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил на своей странице в Facebook.
Вчера ситуация на Востоке Украины оставалась контролируемой: враги игнорировали "хлебное" перемирие и продолжали активность практически по всей линии соприкосновения.
Противники били преимущественно из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. За прошедшие сутки они 21 раз открывали огонь по позициям украинской армии.
"Подразделения Объединенных сил надежно удерживают занимаемые рубежи, неуклонно придерживаются режима прекращения огня и не поддаются на провокации врага", - подчеркнули в ведомстве.
Под обстрелы из автоматических гранатометов и стрелкового оружия попали позиции в районе населенных пунктов Крымское и Причепиловка, что на Луганском направлении.
В районе Светлодарской дуги российско-оккупационные войска били из стрелкового оружия в районе Луганского и Новозвановки.
Также враг открыл огонь по новым позициям, которые занимает рота глубинной разведки из состава Объединенных сил, на восточной окраине Золотое-4.
Позиции возле Новолуганського накрыли огнем из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, в результате чего украинский военный получил ранения. По защитникам Песков оккупанты били из противотанковых гранатометов.
Наиболее напряженной ситуация была на Мариупольском направлении: в районе населенных пунктов Водяное, Гнутово, Широкино, Павлополь, Чермалык и Лебединское били из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
По уточненным данным разведки, двое боевиков российских оккупационных войск получили ранения.
Уже 3 июля оккупанты три раза открывали огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по защитникам Крымского, что на Луганском направлении, в районе населенных пунктов Водяное и Широкино, что на Мариупольском направлении.
Читайте также
-
18 июня, 2018 Виталий Портников: "Газпрому" трудно на свету
-
18 июня, 2018 Удастся ли Украине дружить с Сербией
-
-
17 июня, 2018 Далакян - Тайен. Все о бое украинского чемпиона в Киеве
-
Читайте также
-
18 июня, 2018 Удастся ли Украине дружить с Сербией
-
-
17 июня, 2018 Далакян - Тайен. Все о бое украинского чемпиона в Киеве