Стрельба в Киеве: пострадавший умер в больнице

3 июля, 2018, 19:47

Мужчина, в которого стреляли в центре Киева, скончался от многочисленных огнестрельных ранений в больнице

Об этом сообщает Вартови.Еспресо.

Мужчина 1988 года рождения, которого подстрелили на улице Большой Васильковской, вследствие огнестрельного ранения скончался в больнице.

"Потерпевший скончался в больнице, у него множественные огнестрельные ранения, но окончательные выводы нам даст судебно-медицинская экспертиза”, - сообщил глава ГУ Национальной полиции в городе Киеве Андрей Крищенко в эфире Еспресо.TV.

По его словам, мужчина вышел из офиса на углу улицы Большая Васильковская, когда неподалеку от него подъехал автомобиль. Из авто вышел человек, который совершил несколько выстрелов и продолжал стрелять, даже когда жертва упала на землю.

Свидетели рассказали правоохранителям, что злоумышленник убежал во дворы и назвали приметы автомобиля, который он использовал, поэтому по городу Киеву отрабатываются соответствующие оперативные планы, ориентировки переданы всем патрулям.

"Полиция отрабатывает ряд версий, и, безусловно, одна из версий - это убийство на заказ. Однако это будет ясно после установления личности потерпевшего, его связей, отработки образа его жизни. Мы можем говорить, что злоумышленников было как минимум двое, поскольку стрелок вышел из автомобиля, который с места происшествия скрылся", - рассказал Крищенко.

Сейчас Нацполиция установила личность умершего и проверяет его связи и образ жизни. Известно, что он некоторое время жил в Киеве.

Правоохранители начали уголовное производство по статье "Умышленное убийство". Правоохранители устанавливают обстоятельства и мотивы преступления.