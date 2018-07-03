Стала известна зарплата Роналду в "Ювентусе"
3 июля, 2018, 11:28
Португальский футболист "Реала" Роналду дважды получил предложение о переходе в итальянский "Ювентус"
Об этом сообщает Marca.
"Ювентус" вышел на связь с "Реалом" и предложил начать переговоры о трансфере 33-летнего футболиста. В туринском клубе уже достигли устной договоренности с португальцем и готовы предложить ему 4-летний контракт с зарплатой 30 млн евро в сезон. В то же время, ранее сообщалось, что "Реал" предлагал Роналду по новому контракту 25 млн евро в год.
- Дважды и упустили даже ничью Роналду заявил, что может покинуть "Реал" после завершения прошлого сезона, а одной из причин перехода является желание мадридцев приобрести в ПСЖ Неймара, которого видят в роли нового лидера команды.
- Португалец уже договорился с "Реалом" об уменьшении отступных за его трансфер с 1 млрд евро до 120 млн евро.
- Ранее стало известно, что переговоры с "Ювентусом" начал агент Роналду - Жорже Мендеш.
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