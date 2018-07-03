Стала известна зарплата Роналду в "Ювентусе"

3 июля, 2018, 11:28

Португальский футболист "Реала" Роналду дважды получил предложение о переходе в итальянский "Ювентус"

Об этом сообщает Marca.

"Ювентус" вышел на связь с "Реалом" и предложил начать переговоры о трансфере 33-летнего футболиста. В туринском клубе уже достигли устной договоренности с португальцем и готовы предложить ему 4-летний контракт с зарплатой 30 млн евро в сезон. В то же время, ранее сообщалось, что "Реал" предлагал Роналду по новому контракту 25 млн евро в год.