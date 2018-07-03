Сколько украинцев работают за рубежом на постоянной основе. Данные правительства
Об этом заявил министр социальной политики Андрей Рева, передает "Интерфакс-Украина".
"Постоянно за границей работает более 3,2 млн украинских граждан", - сказал Рева во время церемонии запуска проекта по улучшению управления рынка труда.
Министр также добавил, что к сезонной трудовой миграции привлечено почти втрое больше украинцев.
"В этом процессе, по нашим оценкам, принимает участие до 9 млн украинских граждан", - отметил Рева.
По словам Ревы, одной из актуальных проблем рынка труда в Украине сейчас является уровень безработицы среди молодежи и невозможность трудоустройства большого количества внутренне перемещенных лиц. Кроме того, проблемами также есть большая теневая занятость и диспропорция между спросом и предложением квалифицированной рабочей силы.
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