Сербский президент заверил в поддержке территориальной целостности Украины

3 июля, 2018, 13:32

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Сербия поддерживает территориальную целостность Украины, так как Украина поддерживает территориальную целостность Сербии

Об этом он заявил на совместной с Петром Порошенко пресс-конференции в Белграде, сообщает Европейская правда.

"Так, как Украина поддерживает территориальную целостность Сербии, и Сербия поддерживает территориальную целостность Украины", - заявил Вучич.

Сербский президент добавил, что важно "серьезно и хорошо работать над расширением наших связей. Вучич заверил, что страны будут поддерживать друг друга на пути к ЕС.

"Европейская интеграция также очень важный вопрос и мы будем помогать друг другу на этом пути", - заверил он.

Глава Сербии добавил, что обе страны "традиционно имеют добрые и дружеские отношения" и выражают "желание по расширению политического диалога и экономического сотрудничества".