Сербский президент заверил в поддержке территориальной целостности Украины
Об этом он заявил на совместной с Петром Порошенко пресс-конференции в Белграде, сообщает Европейская правда.
"Так, как Украина поддерживает территориальную целостность Сербии, и Сербия поддерживает территориальную целостность Украины", - заявил Вучич.
Сербский президент добавил, что важно "серьезно и хорошо работать над расширением наших связей. Вучич заверил, что страны будут поддерживать друг друга на пути к ЕС.
"Европейская интеграция также очень важный вопрос и мы будем помогать друг другу на этом пути", - заверил он.
Глава Сербии добавил, что обе страны "традиционно имеют добрые и дружеские отношения" и выражают "желание по расширению политического диалога и экономического сотрудничества".
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