Сенцову дали премию Ukrainian ID Award за отстаивание идеалов свободы

3 июля, 2018, 12:02

Незаконно осужденный в России украинский режиссер Олег Сенцов получил премию международного экономико-гуманитарного форума Ukrainian ID Award "за несокрушимую силу в борьбе за идеалы свободы"

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба Ukrainian ID.

"Олег Сенцов стал первым лауреатом премии Ukrainian ID Award, учрежденной Ukrainian ID: Первый международный экономико-гуманитарный форум, за несокрушимую силу в борьбе за идеалы свободы. 7 июля во время вручения премии в Каневе будет проведен глобальный флешмоб #FreeSentsov в Украине и в украинской диаспоре по всему миру", - говорится в сообщении.

Премией Ukrainian ID Awards ежегодно отмечать людей, которые сделали выдающийся вклад в развитие экономики, гуманизацию общества и приумножение культурного капитала. Премией будут награждать знаковых личностей любой национальности и сферы деятельности, а также авторитетные организации (кроме политических) в пяти номинациях: экономика, Human Security, общество, технологии, международный диалог.