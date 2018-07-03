Сенцову дали премию Ukrainian ID Award за отстаивание идеалов свободы
Об этом сообщает в Facebook пресс-служба Ukrainian ID.
"Олег Сенцов стал первым лауреатом премии Ukrainian ID Award, учрежденной Ukrainian ID: Первый международный экономико-гуманитарный форум, за несокрушимую силу в борьбе за идеалы свободы. 7 июля во время вручения премии в Каневе будет проведен глобальный флешмоб #FreeSentsov в Украине и в украинской диаспоре по всему миру", - говорится в сообщении.
Премией Ukrainian ID Awards ежегодно отмечать людей, которые сделали выдающийся вклад в развитие экономики, гуманизацию общества и приумножение культурного капитала. Премией будут награждать знаковых личностей любой национальности и сферы деятельности, а также авторитетные организации (кроме политических) в пяти номинациях: экономика, Human Security, общество, технологии, международный диалог.
- Напомним, 14 мая Олег Сенцов объявил голодовку с требованием отпустить всех украинцев, удерживаемых в России и аннексированном Крыму. Сенцов требует освободить 64 украинских политзаключенных.
- У Сенцова проблемы с почками и сердцем, его перевели в медчасть. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что Сенцов почти не встает, у него отказывают почки.
- Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд официально попросил президента России Владимира Путина помиловать незаконно осужденного украинского режиссера Олега Сенцова. У Путина отказали генсеку Совета Европы.
- ПАСЕ приняла резолюцию с требованием к России освободить Сенцова и других украинских политзаключенных. Денисова показала российскую справку, которая свидетельствует об украинском гражданстве Сенцова.
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