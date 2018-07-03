Семьи пострадавших в лагере "Виктория" хотят получить почти 4 млн грн компенсации от властей Одессы

3 июля, 2018, 09:42

Пострадавшие во время пожара в муниципальном детском оздоровительно-спортивном комплексе Одессы "Виктория" хотят взыскать с Одесского горсовета почти 4 млн грн морального ущерба

Соответствующее ходатайство адвокат потерпевших заявил 2 июля в ходе заседания в Киевском районном суде Одессы по делу директора Петроса Саркисяна, сообщает УНИАН.

В частности, адвокат Николай Стоянов настаивает на том, что ответчиком в гражданском иске должна быть признан горсовет, поскольку Саркисян на момент пожара был наемным работником. В связи с этим, по мнению адвоката, бывший директор материальную ответственность в полном объеме нести не может.

От имени 37 семей (официально потерпевшими признаны 35) их представитель заявил о необходимости взыскания средств, в связи с чем настаивал на аресте имущества. В частности, 35 семей пострадавших намерены получить по 100 тыс. грн, а две - по 200 тыс. грн.

Председательствующий судья увидел в ходатайстве некоторые неточности и рекомендовал адвокату их исправить и подать документ заново.