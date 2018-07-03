Семьи пострадавших в лагере "Виктория" хотят получить почти 4 млн грн компенсации от властей Одессы
Соответствующее ходатайство адвокат потерпевших заявил 2 июля в ходе заседания в Киевском районном суде Одессы по делу директора Петроса Саркисяна, сообщает УНИАН.
В частности, адвокат Николай Стоянов настаивает на том, что ответчиком в гражданском иске должна быть признан горсовет, поскольку Саркисян на момент пожара был наемным работником. В связи с этим, по мнению адвоката, бывший директор материальную ответственность в полном объеме нести не может.
От имени 37 семей (официально потерпевшими признаны 35) их представитель заявил о необходимости взыскания средств, в связи с чем настаивал на аресте имущества. В частности, 35 семей пострадавших намерены получить по 100 тыс. грн, а две - по 200 тыс. грн.
Председательствующий судья увидел в ходатайстве некоторые неточности и рекомендовал адвокату их исправить и подать документ заново.
- Напомним, в ночь с 15 на 16 сентября в детском лагере «Виктория» в Одессе сгорела двухэтажная деревянная постройка, где отдыхали участники танцевального ансамбля "Адель".
- В результате пожара погибли трое детей, еще двое были госпитализированы.
- Суд арестовал на 2 месяца директора лагеря Петроса Саркисяна и ответственное за пожарную безопасность старшую воспитательницу Наталью Янчик.
- Лагерь работал без пожарной сигнализации и системы пожаротушения, деревянный корпус не обрабатывали антизаймистою веществом, а от воды шел электрический ток. Корпус сооружали наспех с "откатами" и пренебрежением строительными и сфере безопасности требованиям.
- 20 сентября в Одессе активисты подрались с полицией во время митинга за отставку мэра Одессы Геннадия Труханова.
- Из-за столкновений в Одессе за медицинской помощью обратились 36 бойцов Нацгвардии и сотрудников полиции.
- В Одессе обыскали компании, которые строили корпуса лагеря «Виктория».
- В Одессе полиция рассматривает три версии причин пожара в детском лагере «Виктория», среди которых поджог, нарушение правил пожарной безопасности и возгорания из-за электрических приборов.
- Экспертиза идентифицировала тела трех девочек, которые погибли в результате пожара в детском лагере «Виктория» в Одессе.
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