Самые влиятельные люди в интернете - 2018. Кто попал в список Time

3 июля, 2018, 16:27

Журнал Time составил ежегодный список самых влиятельных людей интернета. В него вошли президент США Дональд Трамп, рэпер Канье Уэст и певица Рианна

Список опубликовали на сайте издания Time.

Певица Рианна

В марте 2018-го певица Рианна опубликовала историю в Instagram о том, что Snapchat выпустили рекламу игры для смартфонов, в которой предлагали на выбор выпороть Рианну или ударить певца Криса Брауна. После жалобы певицы акции Snapchat обвалились на 4% и рыночная стоимость компании на $800 млн.

В мае она опубликовала фотографии в купальниках с видимой щетиной на ногах и этим вдохновила многих подписчиков. Также она выпустила специальную линейку косметики Fenty Beauty, в которой человек с любым оттенком кожи может выбрать для себя нужный продукт.

Благотворители Шарлотта и Дэйв Вилнеры

Более 2000 детей были отделены от своих семей из-за иммиграционной политики администрации Трампа.

Поэтому Шарлотта и Дэйв Вилнеры создали Facebook-страницу, чтобы собрать средства и вернуть детей в семьи. Им удалось собрать более $20 млн и 500 тыс. людей и стать наиболее успешной кампанией по сбору средств в истории Facebook.

Эти деньги тратят на образование детей иммигрантов и юридическую помощь их семьям.

Корейская группа BTS

BTS – южнокорейский бойбенд из семи ребят. Они начали свою карьеру 5 лет назад и действительно известными стали только сейчас. Они получили мировое признание после выпуска второго студийного альбома Wings. Они получили премию Mnet Asian Music Awards в номинации "Исполнитель года".

Группа бьет рекорды в YouTube. С клипом на песню Fake Love они смогли набрать больше просмотров, чем у Тейлор Свифт и Psy. У них есть даже своя "армия", которая неустанно пишет комментарии и лайкает все, что публикует группа в соцсетях.

Блогер Наоми Ватанабе

30-летняя Ватанабе - одна из самых популярных звезд в Японии, В ее Instagram более 8 млн подписчиков. Она использует сеть, чтобы с помощью комического контента разрушать стереотипы о японских женщинах.

Ее приятная внешность и наглое чувство юмора привели к тому, что она попала в жюри японского "X-Фактора". Также она часто сотрудничает с различными модными брендами, среди которых Gap, Fendi и Gucci.

"Я хочу сказать людям, чтобы они любили себя такими, какими они есть", - сказала Ватанабе изданию TIME.

Также в список самых влиятельных в Интернете по 2018 год попали 17-летняя певица Ариэль Мартин, известная под псевдонимом Baby Ariel, студенты из Паркленда, которые выступают за усиление контроля над оборотом оружия.

К ним присоединился и президент США Дональд Трамп: благодаря его заявлениям в Twitter в Калифорнии открыли целый музей.

Также в числе самых влиятельных людей - рэпер Канье Уэст, Instagram-блогер Бизи Филиппс, женщины филиппинского движения #BabaeAko, звезды YouTube Логан и Джейк Пол и другие.

Полный список можно посмотреть на сайте издания.