Российские пранкеры позвонили главе СБУ от имени Бабченко. Что они ему сказали

3 июля, 2018, 14:02

Российские пранкеры с псевдонимами Вован и Лексус разыграли главу Службы безопасности Украины Василия Грицака, позвонив ему от имени журналиста Аркадия Бабченко, убийство которого недавно инсценировали спецслужба

Об этом сообщает ВВС Украина.

В СБУ подтвердили, что звонок Грицаку действительно поступал. За историей, Бабченко вроде избили в киевском пабе за то, что он смотрел матч Россия-Испания.

"Так, главе СБУ позвонила лицо, представился Аркадием Бабченко. Глава, понимая, что действительно может случиться такая ситуация, дал определенные советы и принял определенные меры", - рассказал руководитель аппарата главы СБУ генерал Игорь Гуськов.

Также он добавил, что в конце разговора Грицак понял, что общается не с Бабаченко. Однако эту часть разговора пранкера не обнародовали.

Игорь Гуськов также предположил, что этот розыгрыш является попыткой ответа на пранк "спикера сайта Миротворец" Евгения Вольнова, который недавно позвонил в полицию российского Ростова и заявил, что на улицах города футбольные фанаты скандируют нецензурную кричалку про президента РФ Владимира Путина.

Российские пранкеры, которые ранее обнародовали аудиозаписи розыгрышей разных политиков, в том числе и из Украины, заявили, что накануне позвонили главе СБУ Василию Грицаку и представились российским журналистом Аркадием Бабченком.

Суть розыгрыша

На обнародованной записи "Бабченко" говорит, что его избили в Киеве, когда он смотрел футбольный матч между Россией и Испанией.

Председатель СБУ Василий Грицак в ответ называет его "Костей", и спрашивает "где были в это время наши ребята" - очевидно, речь шла об охране, предоставленной Аркадию Бабченко.

"Их также немного задели. Они пытались применить оружие, но разбежались", - говорит пранкер.

Далее он попросил главу СБУ о помощи, ведь вокруг собралась пресса, "которая хочет получить комментарии".

Василий Грицак посоветовал не комментировать и пообещал прислать помощь. Также слышно, что разговор прерывается на полуслове.

Руководитель аппарата главы СБУ Игорь Гуськов отметил, что Василий Грицак осознал розыгрыш посередине диалога и ни одной группы к "Аркадию Бабченко" не посылал.