Российские пранкеры позвонили главе СБУ от имени Бабченко. Что они ему сказали
Об этом сообщает ВВС Украина.
В СБУ подтвердили, что звонок Грицаку действительно поступал. За историей, Бабченко вроде избили в киевском пабе за то, что он смотрел матч Россия-Испания.
"Так, главе СБУ позвонила лицо, представился Аркадием Бабченко. Глава, понимая, что действительно может случиться такая ситуация, дал определенные советы и принял определенные меры", - рассказал руководитель аппарата главы СБУ генерал Игорь Гуськов.
Также он добавил, что в конце разговора Грицак понял, что общается не с Бабаченко. Однако эту часть разговора пранкера не обнародовали.
Игорь Гуськов также предположил, что этот розыгрыш является попыткой ответа на пранк "спикера сайта Миротворец" Евгения Вольнова, который недавно позвонил в полицию российского Ростова и заявил, что на улицах города футбольные фанаты скандируют нецензурную кричалку про президента РФ Владимира Путина.
Российские пранкеры, которые ранее обнародовали аудиозаписи розыгрышей разных политиков, в том числе и из Украины, заявили, что накануне позвонили главе СБУ Василию Грицаку и представились российским журналистом Аркадием Бабченком.
Суть розыгрыша
На обнародованной записи "Бабченко" говорит, что его избили в Киеве, когда он смотрел футбольный матч между Россией и Испанией.
Председатель СБУ Василий Грицак в ответ называет его "Костей", и спрашивает "где были в это время наши ребята" - очевидно, речь шла об охране, предоставленной Аркадию Бабченко.
"Их также немного задели. Они пытались применить оружие, но разбежались", - говорит пранкер.
Далее он попросил главу СБУ о помощи, ведь вокруг собралась пресса, "которая хочет получить комментарии".
Василий Грицак посоветовал не комментировать и пообещал прислать помощь. Также слышно, что разговор прерывается на полуслове.
Руководитель аппарата главы СБУ Игорь Гуськов отметил, что Василий Грицак осознал розыгрыш посередине диалога и ни одной группы к "Аркадию Бабченко" не посылал.
- В ночь на 30 мая появилось сообщение, что в Киеве убили известного российского журналиста и блогера Аркадия Бабченко. Позже стало известно, что убийство было инсценированным в рамках спецоперации СБУ.
- СБУ удалось задержать организатора покушения. Правоохранители выяснили, что подготовка убийства Бабченко является одной из операций российских спецслужб. "Киллер" Бабченко сдал организатора покушения СБУ.
- СБУ предоставила доказательства причастности россиянина Вячеслава Пивоварника к покушению на Бабченко и объявила ему подозрение в терроризме.
- 18 июня столичный апелляционный суд оставил под стражей предполагаемого организатора покушения на журналиста Бабченко Бориса Германа.
- Адвокат Бориса Германа Евгений Солодко заявил, что якобы слышал имя второго задержанного по делу о покушении на журналиста Аркадия Бабченко.
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