Россия не пускает адвоката к обвиняемому в шпионаже украинцу Кияшко

3 июля, 2018, 18:00

ФСБ не пускает адвоката к украинцу Игорю Кияшко, задержанному в Нижнем Новгороде по обвинениям в шпионаже

Об этом сообщает Национальная ассоциация адвокатов Украины.

"19 июня 2018 года для осуществления защиты Игорь Кияшко заключил договор о правовой помощи с адвокатом Евгением Губиным. Однако следователи УФСБ по Нижегородской области не допускают адвоката к осуществлению защиты, а следственные действия с гражданином Украины проводили в присутствии адвоката по назначению, от услуг которого Кияшко отказался", - говорится в сообщении.

42-летнего Игоря Кияшко, который сам является адвокатом, задержали 10 апреля. Украинец категорически отрицает все обвинения против себя. Российское издание "Медиазона" отмечает, что украинца обвинили по делу о контрабанде деталей для авиационных двигателей, а позднее - в сборе данных о ракетных комплексах С-400. Кияшко утверждает, что во время задержания ему подбросили секретные документы. При этом Кияшко является майором МВД в отставке.

Жена украинца Марина Кияшко рассказала, что ее муж поехал в Россию за стафилококковым бактериофагом - средством, которое помогает в лечении золотистого стафилококка. В лекарстве нуждается трехлетний сын Кияшко, у которого случился рецидив болезни. Жена украинского адвоката пояснила, что средство нужно везти в специальном холодильнике, а в Нижнем Новгороде расположено крупное производство таких препаратов, а ее муж и раньше ездил туда за медикаментами.

В середине мая женщине пришло письмо из ФСБ от заместителя начальника следственного отдела Нижегородского управления Михаил Шадрина, который сообщил, что Игоря подозревают в подготовке к контрабанде материалов и оборудования, которые могут быть использованы для создания оружия массового поражения (ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 226.1 Уголовного кодекса РФ).

По версии следствия, в начале 2017 года Кияшко, "зная об имеющемся спросе и дефиците на оборонных предприятиях Украины" на рабочие лопатки (номенклатурный номер 088.24.8940) для производства турбореактивных двигателей РД-33 и "осознавая готовность государственного концерна "Укроборонпром" и подконтрольных ему организаций покупать" эти лопатки, решил контрабандой вывезти из России дефицитные детали.

При этом, по словам адвоката Губина, вину в подготовке контрабанды на $46 тыс. Кияшко якобы признает, однако показания подписал после того, как ему на голову надевали мешок. Кияшко, больной гипертонией, беспокоился за свое здоровье, поэтому подписал бумаги.

Сейчас глава НААУ Лидия Изовитова направила в Федеральную палату адвокатов РФ обращение о необходимости устранить нарушения прав защитника Губина и обеспечить осуществление им адвокатской деятельности без препятствий со стороны правоохранительных органов.