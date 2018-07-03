Разработчики приложений имеют доступ к переписке в Gmail, - СМИ

3 июля, 2018, 22:28

Разработчики сторонних приложений имеют доступ к почтовой переписке миллионов пользователей сервиса Gmail и активно этим пользуются

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Настройки доступа Gmail позволяют разработчикам приложений и компаниям, которые занимаются сбором и анализом данных, просматривать сообщения и личные данные пользователей.

Несмотря на то что предоставление доступа к почте осуществляется с согласия пользователя - при установке или запуске программы, которая требует доступ к переписке, ОС Android попросит подтвердить желание поделиться личной перепиской.

По заявлению Google, почтовые сообщения передаются только тщательно проверенным сторонним разработчикам. В процессе проверки сотрудники Google выясняют, необходим ли сбор подобной информации с приложением для его успешного функционирования. Например, почтовому клиенту однозначно необходим доступ к учетной записи Gmail.

Как утверждает Google, множество заявок от сторонних разработчиков отклоняется, однако компания не приводит конкретных данных о том, сколько именно.

Среди «надежных» компаний, которые заглядывают в почтовые ящики пользователей Gmail, значатся Return Path и Edison Software. Работники этих фирм вручную анализируют сотни писем, чтобы в результате научить машинные алгоритмы автоматически обрабатывать подобные данные.

Сотрудники Google также могут читать письма пользователей, но только в особых случаях, когда пользователь дает на это однозначное согласие. Например, службе технической поддержки компании может понадобиться доступ к почте пользователя, который заявил о взломе аккаунта Google.