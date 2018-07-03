Рада усилила ответственность за неуплату алиментов

3 июля, 2018, 11:28

Верховная Рада Украины одобрила во втором чтении законопроект №8296 "О внесении изменений к некоторым законодательным актам Украины относительно создания экономических предпосылок для усиления защиты права ребенка на надлежащее содержание"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Документ поддержали 230 депутатов.

Законопроект в частности предусматривает с целью защиты больных детей назначать общественно полезные работы нарушителю в случае неуплаты алиментов в течение трех месяцев. Таким образом срок задолженности для назначения таких работ уменьшено.В случае повторения правонарушения в течение года предусматривается взыскание в виде общественно полезных работ на срок от 240 до 360 часов.

В отношении лиц, которые уклоняются от админвзыскания в виде общественно полезных работ предлагается установить административную ответственность и предусмотреть наказание в виде админареста до 10 суток, а в случае злостного уклонения - уголовная ответственность с лишением свободы до 2 лет.

Законопроектом также предусмотрено обязательство осужденных к ограничению или лишению работать с целью исполнения решений суда о взыскании алиментов на содержание ребенка.

Также уменьшается к трехмесячной сумма совокупной задолженности по уплате алиментов на содержание больного ребенка для вынесения госисполнителем постановления об ограничении выезда должника за границу, запрет на управление транспортными средствами, пользование оружием и охоты.

Также вводится начисление штрафов при задолженности больше суммы соответствующих платежей за год (20% от суммы неуплаченных алиментов), за 2 года (30% от суммы неуплаченных алиментов), за 3 года (50% от суммы неуплаченных алиментов).

Кроме того, предусматривается автоматизированный арест средств должника и устанавливается возможность того из родителей, с кем по решению суда проживает ребенок с инвалидностью или тяжело болен ребенок, самостоятельно решать вопрос о временном выезде ребенка за границу с целью лечения, обучения, отдыха в случае задолженности второго из родителей за три месяца. Ранее эта норма действовала в отношении задолженности за полгода.