Рада приняла за основу закон, что сохранит тарифы на доставку украиноязычных печатных СМИ

3 июля, 2018, 16:46

228 народных депутатов проголосовали за принятие в первом чтении закон, который сохранит тарифы на доставку украиноязычных изданий населению

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Законопроект №7291 введет мораторий на повышение цен на доставку украиноязычных печатных изданий, а также обеспечит шаги по поддержке журналистов и СМИ Донецкой и Луганской областей.

"В условиях особого периода на Востоке Украины возникла насущная необходимость по распространению патриотических печатных региональных и местных периодических изданий на подконтрольной Украине территории Донецкой и Луганской областей", - говорится в пояснительной записке.

Законопроектом планируется запретить повышение тарифов на прием подписки и доставки по подписке печатных средств массовой информации, издаваемых на украинском языке, временно сроком на три года с даты принятия документа.

Документом определяется, что временно, на срок особого периода, устанавливается мораторий на повышение тарифов на прием подписки и доставки по подписке отечественных периодических печатных СМИ региональной и местной сферы распространения на подконтрольной Украины территории Донецкой и Луганской областей.

Недавно глава Комитета по вопросам культуры и духовности народный депутат Николай Княжицкий заявил, что в Украине сложилась катастрофическая ситуация с доставкой украиноязычной прессы населению, в частности, в Луганской и Донецкой областях.