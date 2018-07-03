"Укроборонпром" сократил 40% админперсонала

3 июля, 2018, 15:57

Государственный концерн "Укроборонпром" сократил 40% административного персонала

Об этом сообщает пресс-служба госконцерна.

"Численность персонала Концерна сокращена на 40%, с сохранением необходимой функциональности. В частности, сокращены три должности заместителя генерального директора. Оптимизация состоялась по плану реформирования "Укроборонпрома" и была утверждена Наблюдательным советом", - говорится в сообщении.

Специально созданная конкурсная комиссия отобрала для дальнейшей работы лучших специалистов в сфере оборонной промышленности. Таким образом, в настоящее время в ГК "Укроборонпром" работает около 180 специалистов, а сэкономленные в ходе оптимизации средства направляют на опытно-конструкторские работы, инновационные проекты, производственные мощности и социальные гарантии работников.

Сокращение персонала Концерна произошло одновременно с созданием новой структуры управления предприятиями, которые входят в состав "Укроборонпрома". Она построена по кластерному принципу управления производством, когда каждый кластер предприятий "Укроборонпрома" контролируется и координируется соответствующим дивизионом.

"Это позволяет повысить качество управления производственными и маркетинговыми процессами, создать условия для развития отраслевых кластеров, активизировать инновационное развитие предприятий", - объясняют в госконцерне.

Сейчас уже создан дивизион бронетанковой техники, дивизион высокоточного оружия и боеприпасов, дивизион радиолокации, радиосвязи и специального приборостроения, дивизион судостроения и морской техники, на заключительной стадии формирования - дивизион авиастроения.