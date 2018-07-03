"Укроборонпром" сократил 40% админперсонала
Об этом сообщает пресс-служба госконцерна.
"Численность персонала Концерна сокращена на 40%, с сохранением необходимой функциональности. В частности, сокращены три должности заместителя генерального директора. Оптимизация состоялась по плану реформирования "Укроборонпрома" и была утверждена Наблюдательным советом", - говорится в сообщении.
Специально созданная конкурсная комиссия отобрала для дальнейшей работы лучших специалистов в сфере оборонной промышленности. Таким образом, в настоящее время в ГК "Укроборонпром" работает около 180 специалистов, а сэкономленные в ходе оптимизации средства направляют на опытно-конструкторские работы, инновационные проекты, производственные мощности и социальные гарантии работников.
Сокращение персонала Концерна произошло одновременно с созданием новой структуры управления предприятиями, которые входят в состав "Укроборонпрома". Она построена по кластерному принципу управления производством, когда каждый кластер предприятий "Укроборонпрома" контролируется и координируется соответствующим дивизионом.
"Это позволяет повысить качество управления производственными и маркетинговыми процессами, создать условия для развития отраслевых кластеров, активизировать инновационное развитие предприятий", - объясняют в госконцерне.
Сейчас уже создан дивизион бронетанковой техники, дивизион высокоточного оружия и боеприпасов, дивизион радиолокации, радиосвязи и специального приборостроения, дивизион судостроения и морской техники, на заключительной стадии формирования - дивизион авиастроения.
- Напомним, ранее "Укроборонпром" назначил президента самолетостроительного предприятия "Антонов".
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