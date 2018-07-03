"Станция Гидропарк, сто чертей жабе в сиську": в Киеве предлагают сделать Подеревянского голосом метро

3 июля, 2018, 11:19

На сервисе электронных петиций Киевского городского совета зарегистрировали предложение записать озвучку метро голосом известного сатирика Леся Подеревянского

Предложение размещено на соответствующем сайте.

"Предлагаю увековечить незабываемый голос Художника путем озвучивания станций метро (если, конечно, он согласится). Можно даже иногда "пасхалки" запускать, типа "Станция Гидропарк, сто чертей жабе в сиську", или "Что стоишь как Исусик, станция Героев Днепра, конечная", - отмечает автор петиции Антон Мялкин.

Сейчас уже собрано 156 подписей из необходимых 10 000.

До конца сбора подписей осталось 83 дня.

Если петиция соберет необходимую поддержку и Подеревянский согласится озвучить станции - то это воплотят в жизнь, отмечает Антон Мялкин.

Лесь Подервянский - украинский художник, автор сатирических пьес. Произведения написаны суржиком с широким использованием нецензурной лексики. Подервянский колоритно изображает проблемы современного общества: советские реалии, жизнь богемы, межнациональные конфликты, абсурдность жизни и др.

Напомним, в начале июня Киевский метрополитен полностью обновил аудиообъявления в вагонах поездов.



