"Шахтер" нашел замену Дарио Срне

3 июля, 2018, 13:08

Экс-капитана "Шахтера" Дарио Срну на правом фланге может заменить итальянский футболист Кристиан Пиччини

Об этом сообщает A Bola.

"Шахтер" заинтересован в услугах защитника португальского "Спортинга" Кристиана Пиччини, выступающего на правом фланге обороны. Дончане рассматривают итальянца в качестве замены Дарио Срна. После перехода бывшего капитана в итальянский "Кальяри" в наличии главного тренера "Шахтера" Паулу Фонсеки осталось два правых защитника - Богдан Бутко и Додо.

Лиссабонский клуб купил Пиччини летом прошлого года у испанского "Бетиса" за 3 млн евро, однако в контракте итальянца прописаны отступные за его трансфер в 45 млн евро.

Футболисты "Спортинга" летнего межсезонья массово покидают футболисты-за того, что после прошлого чемпионата Португалии на базу лиссабонцев напали фанаты клуба, которые избили некоторых игроков. Часть исполнителей добились расторжения контрактов со "Спортингом".