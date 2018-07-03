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"Шахтер" нашел замену Дарио Срне


фото: Daily Cannon
Экс-капитана "Шахтера" Дарио Срну на правом фланге может заменить итальянский футболист Кристиан Пиччини

Об этом сообщает A Bola.

"Шахтер" заинтересован в услугах защитника португальского "Спортинга" Кристиана Пиччини, выступающего на правом фланге обороны. Дончане рассматривают итальянца в качестве замены Дарио Срна. После перехода бывшего капитана в итальянский "Кальяри" в наличии главного тренера "Шахтера" Паулу Фонсеки осталось два правых защитника - Богдан Бутко и Додо.

Лиссабонский клуб купил Пиччини летом прошлого года у испанского "Бетиса" за 3 млн евро, однако в контракте итальянца прописаны отступные за его трансфер в 45 млн евро.

Футболисты "Спортинга" летнего межсезонья массово покидают футболисты-за того, что после прошлого чемпионата Португалии на базу лиссабонцев напали фанаты клуба, которые избили некоторых игроков. Часть исполнителей добились расторжения контрактов со "Спортингом".

  • В прошлом сезоне Пиччини сыграл за "Спортинг" 40 матчей в различных турнирах и отдал 3 результативные передачи.
  • 25-летний Пиччини является воспитанником итальянской "Фиорентины". Также играл за "Карразе", "Специю", "Ливорно". Вызывался в молодежную сборную Италии.
  • "Шахтер" отказался продлевать контракт с 36-летним Дарио Срной, после того как хорват попал в допинговый скандал и был дисквалифицирован. Новой командой экс-лидера дончан стал итальянский "Кальяри".
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