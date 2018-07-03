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"Реал" предложил 310 млн евро за Неймара, - СМИ


фото: eurosport
Испанский "Реал" предложил французскому ПСЖ 310 млн евро за бразильского футболиста Неймара

Об этом сообщает As.

"Реал" начал переговоры с ПСЖ относительно трансфера бразильского форварда и сделал французскому клубу первое предложение в 310 млн евро. Также сообщается, что Неймару в Мадриде готовят семилетний контракт с зарплатой 45 млн евро за сезон. Сам "Реал" информацию о переговорах с ПСЖ и Неймаром опровергает.

Прошлым летом Неймар перешел за 222 млн евро в ПСЖ из "Барселоны" и стал самым дорогим футболистом мира в истории.

За прошлый сезон он сыграл за парижан в различных турнирах 30 матчей, забил 28 голов и отдал 16 результативных передач. Однако, Неймар остался недоволен уровнем французского чемпионата, конфликтовал с партнерами по команде и наконец решил покинуть ПСЖ.

  • Зато из "Реала" летом может уйти Криштиану Роналду, который договорился с мадридцами о снижении трансферной стоимости с 1 млрд евро до 120 млн евро и ведет переговоры с итальянским "Ювентусом".
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