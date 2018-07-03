"Народный фронт" возмущен из-за отказа депутатов рассмотреть закон о криминализации контрабанды и будет требовать его принятия

3 июля, 2018, 17:00

Фракция "Народного фронта" выражает возмущение тем, что Верховная Рада Украины не включила в повестку дня проект закона об установлении уголовной ответственности за контрабанду

Об этом сообщает пресс-служба фракции "Народный фронт".

Из года в год растет количество правонарушений таможенных правил. На это указывает официальная статистика. В связи с этим министр Арсен Аваков вышел с инициативой вернуть уголовную ответственность за контрабанду. МВД рассчитывает, что за счет прекращения контрабандных схем в бюджет будет поступать дополнительных 70-100 млрд гривень, а это примерно 4 млрд долларов. Речь идет о сумме, равной почти половине расходов на оборону и безопасность в госбюджете этого года.

Сегодня парламентарии, которые не поддержали эту инициативу Кабинета министров и министра внутренних дел, выступили покровителями контрабандных картелей. Это недопустимо, когда вся страна должна работать над развитием сектора обороны, должна направлять ресурсы на развитие инфраструктуры и экономики, работать над повышением зарплат и пенсий, а в это время огромные средства вымываются из Государственного бюджета.

"Народный фронт" будет настаивать на принятии этого закона. Мы призываем лидеров политических фракций, которые бойкотировали это голосование, предоставить публичные объяснения и поддержать введение уголовной ответственности за контрабанду при повторном рассмотрении этого вопроса в Верховной Раде.