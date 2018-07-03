"Львов" будет тренировать бразилец, который играл за "Динамо", - СМИ
Об этом сообщает "Динамомания".
Вместе с Диого Ринконом во "Львов" придет и другой бразилец - Батиста, известный по выступлениям в "Карпатах". Он займет должность спортивного директора "Львова".
38-летнего Диого Ринкона считают сильнейшим бразильским футболистом в истории "Динамо". Полузащитник играл за киевский клуб в 2002 - 2009 годах и стал в его составе трехкратным чемпионом Украины и четырежды выигрывал национальный кубок.
Также выступал за бразильские "Интернасьональ", "Коринтианс" и "Каноаш", греческую "Кавалу". Завершил карьеру в 2012 году. В составе юношеской сборной Бразилии (U-17) становился чемпионом мира.
Опыта тренерской работы Диого Ринкон не имеет.
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