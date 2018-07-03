"Львов" будет тренировать бразилец, который играл за "Динамо", - СМИ

3 июля, 2018, 08:56

Главным тренером футбольного клуба "Львов" станет бразилец Диого Ринкон, выступавший за "Динамо"

Об этом сообщает "Динамомания".

Вместе с Диого Ринконом во "Львов" придет и другой бразилец - Батиста, известный по выступлениям в "Карпатах". Он займет должность спортивного директора "Львова".

38-летнего Диого Ринкона считают сильнейшим бразильским футболистом в истории "Динамо". Полузащитник играл за киевский клуб в 2002 - 2009 годах и стал в его составе трехкратным чемпионом Украины и четырежды выигрывал национальный кубок.

Также выступал за бразильские "Интернасьональ", "Коринтианс" и "Каноаш", греческую "Кавалу". Завершил карьеру в 2012 году. В составе юношеской сборной Бразилии (U-17) становился чемпионом мира.

Опыта тренерской работы Диого Ринкон не имеет.