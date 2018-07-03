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"Командира взвода "ЛНР" заочно приговорили к 14 годам

В Тернопольской области заочно осужден один из главарей незаконного вооруженного формирования "ЛНР", известного как батальон "Брянка СССР"

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Правоохранители установили, что житель Счастья Луганской области в июне 2014 года добровольно присоединился к бандформированиям и был назначен на «должность» командира взвода территориальной обороны так называемой народной милиции «ЛНР».

Возглавляемое злоумышленником группировки принимало активное участие в боевых действиях против сил антитеррористической операции. Суд признал главаря террористической группировки виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины, и назначил наказание в виде четырнадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества заочно.

Досудебное расследование проводили следователи Управления СБУ в Тернопольской области.

 

 

 

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