"Командира взвода "ЛНР" заочно приговорили к 14 годам

3 июля, 2018, 21:30

В Тернопольской области заочно осужден один из главарей незаконного вооруженного формирования "ЛНР", известного как батальон "Брянка СССР"

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Правоохранители установили, что житель Счастья Луганской области в июне 2014 года добровольно присоединился к бандформированиям и был назначен на «должность» командира взвода территориальной обороны так называемой народной милиции «ЛНР».

Возглавляемое злоумышленником группировки принимало активное участие в боевых действиях против сил антитеррористической операции. Суд признал главаря террористической группировки виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины, и назначил наказание в виде четырнадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества заочно.

Досудебное расследование проводили следователи Управления СБУ в Тернопольской области.