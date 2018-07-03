"Х*й вам": на поле Одесщины выстригли неприличную надпись. Это может быть месть фермера
3 июля, 2018, 12:49
В Одесской области с помощью аэрофотосъемки зафиксировали вистреженную на поле нецензурную фразу "х*й вам"
Об этом сообщает журналистка Зоя Казанжи на своей странице в Facebook.
"Сплетни приписывают это действо местному фермеру из Захаровского района. Фермер ранее арендовал и обрабатывал это поле. Затем земля была выставлена на торги. По цене, которая минимум в два раза была выше средней по Украине", - пишет Казанжи.
Также добавляет, что фирма, которая "выиграла" тендер, таким образом скупает земли. В таких условиях фермы не имеют возможности конкурировать, ведь таких средств не имеют.
Сейчас пограничники разыскивают авторов надписи.
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