"Динамо" впервые за 22 года сменит производителя формы
Об этом сообщает официальный сайт "Динамо".
Новым партнером киевского клуба станет американская компания New Balance. Соглашение о сотрудничестве подписано на три сезона.
"Мы очень рады объявить о начале сотрудничества с компанией New Balance, которая давно зарекомендовала себя в мире спорта. Это известный во всем мире бренд. У нашего клуба не бывает других задач, кроме как побеждать во всех турнирах. В футболе важна каждая деталь. Поэтому к выбору производителя экипировки у нас очень тщательный подход. И мы рады, что новые победы и трофеи мы будем получать в экипировке от New Balance", - сказал президент "Динамо" Игорь Суркис.
18 июля 2018 года состоится презентация новой игровой формы, в которой киевское «Динамо» будет выступать во всех турнирах в сезоне 2018/2019.
- В форме New Balance играют английский "Ливерпуль", испанский "Атлетик", португальский "Порту", шотландский "Селтик".
- "Динамо" сотрудничало с Adidas с 1996 года.
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