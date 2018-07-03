"Динамо" впервые за 22 года сменит производителя формы

3 июля, 2018, 10:32

В новом сезоне киевское "Динамо" прекращает сотрудничество с Adidas, которое длилось с 1996 года

Об этом сообщает официальный сайт "Динамо".

Новым партнером киевского клуба станет американская компания New Balance. Соглашение о сотрудничестве подписано на три сезона.

"Мы очень рады объявить о начале сотрудничества с компанией New Balance, которая давно зарекомендовала себя в мире спорта. Это известный во всем мире бренд. У нашего клуба не бывает других задач, кроме как побеждать во всех турнирах. В футболе важна каждая деталь. Поэтому к выбору производителя экипировки у нас очень тщательный подход. И мы рады, что новые победы и трофеи мы будем получать в экипировке от New Balance", - сказал президент "Динамо" Игорь Суркис.

18 июля 2018 года состоится презентация новой игровой формы, в которой киевское «Динамо» будет выступать во всех турнирах в сезоне 2018/2019.